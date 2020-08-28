РИАМО - 28 авг. Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и девушку, которые вылили моющее средство в фонтан на Привокзальной площади в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали весь процесс правонарушения, теперь злоумышленникам придется отвечать по всей строгости закона», - говорится в сообщении.

Двое молодых людей 24 августа налили две бутылки моющего средства в фонтан. В результате их действий образовалась обильная пена, которая разлилась за пределы фонтана, это повлекло за собой аварийную ситуацию в городе.

Злоумышленники в содеянном признались и очень раскаиваются. 28-летний житель Калужской области и 19-летняя жительница Серпухова не смогли объяснить свой поступок.

Ущерб от действий хулиганов довольно серьезный, он составляет более 55 тысяч рублей, поэтому в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Ранее злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» располагаются на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах многоквартирных домов муниципальных образований Подмосковья для обеспечения общественной безопасности.

Камеры являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, а записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях.