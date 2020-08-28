РИАМО - 28 авг. Власти Москвы продлили прием заявок по наиболее востребованным субсидиям для бизнеса до 1 октября, за выплатами могут обратиться гостиницы, социальные предприятия, организации в сфере спорта, развлечений, образования и культуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Эти виды поддержки являются наиболее популярными среди малых и средних предприятий столицы. К моменту завершения второго этапа заявочной кампании в департамент подано свыше 3 тысяч заявок по этим субсидиям», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он добавил, что еще 4,5 тысячи заявок на эти виды выплат находятся в стадии подготовки.

В течение сентября будет осуществляться прием документов по 10 из 14 утвержденных видов выплат. До 31 августа продолжится прием документов на субсидии и гранты для экспортеров.

Всего к этому моменту одобрено более 800 заявок на сумму 1,25 миллиарда рублей. Из них 425 миллионов рублей уже поступили на счета 275 компаний.