РИАМО - 28 авг. На улице Краснофлотской в Красноармейске завершен снос аварийного жилого дома, демонтаж провели в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1953 году. Его площадь составляла чуть более 550 квадратных метров. Несколько лет назад здание было признано аварийным, началась работа по расселению жильцов. После расселения уже в пустующем здании случился пожар. В настоящее время работы по сносу аварийного дома завершены, проведена уборка территории», - сказал председатель комитета Владислав Гордиенко.

Он отметил, что ликвидация таких объектов помогает визуально улучшить облик и повысить комфорт города.

По его словам, на территории городского округа Красноармейск выявлено 10 объектов незавершенного строительства, из них четыре - самовольных. На данный момент снесен один объект. На территории городского округа ведутся работы по демонтажу еще одного здания.

Всего в Московской области выявлено 2339 объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Ликвидировано и приведено в соответствие 1265. Работа в этом направлении будет продолжена.