РИАМО - 28 авг. Загруженность московских дорог вечером в пятницу достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные и кольцевые дороги города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Бульварном кольце, Третьем транспортном кольце, Москворецкой набережной, улице Варварка, Серебрянической набережной, улице Балчуг, улице Большая Лубянка, Краснопрудной улице, Шереметьевской улице и других.

На МКАД крупные заторы образовались в районе Красногорска, поселка Мосрентген, Видного, Дзержинского, Долгопрудного.

Также крупные пробки образовались на вылетных магистралях мегаполиса в сторону области.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до пяти баллов, к 21:00 – до четырех баллов, к 22:00 – до трех баллов.