РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В подмосковных Люберцах Денис Шпигель, вошедший в топ-6 бодибилдеров России, провел показательные выступления для жителей, говорится в сообщении РОО «РосМолСпорт Московской области».

В пятницу в Малаховском парке прошла открытая тренировка от РОО «РосМолСпорт Московской области» в рамках регионального проекта организации «Парковый спорт». Мероприятие для посетителей парка провел Шпигель, которого активно поддерживали юнармейцы Кадетской школы Люберец.

«Началось мероприятие с показательного выступления с целью мотивации молодежи к спортивному и здоровому образу жизни, в котором общественник показал каскадерский номер из арсенала «Шоу трюков РосМолСпорта» - был сломан черенок лопаты о плечо бодибилдера. После чего Денис провел небольшую разминку, чтобы размять суставы и мышцы юных спортсменов перед тренировкой», - говорится в сообщении.

Затем опытный спортсмен провел тренировку на все группы мышц без отягощений. Юнармейцам показали правильность выполнения приседа, отжиманий и других упражнений, которые ребята смогут самостоятельно выполнять в парковой зоне округа. Завершилась открытая тренировка общим фотографированием с лидером РОО «РосМолСпорт Московской области».

Мероприятие организовано МУ «Парк культуры и отдыха» и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке Юнармии Люберец, депутата Мособлдумы Владимира Жука и Совета депутатов округа.