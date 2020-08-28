РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. Три подольских предприятия принимают участие во Всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье, сыр с голубой плесенью «Стилтон Берг» от «Частной сыроварни №1» претендует на звание лучшего в России, сообщается на сайте администрации округа.

На территории сыроварни «Русский пармезан» в городском округе Истра в четвертый раз проходит масштабный гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в рамках проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье». На ярмарке можно ознакомиться с продукцией почти 400 фермеров, из которых 170 – производители сыров.

«Активное участие в конкурсе «Лучший сыр России» в рамках гастрономического фестиваля принимает подольское предприятие «Частная сыроварня №1». Оно представило полутвердый сыр с голубой плесенью «Стилтон Берг». Продукция предприятия изготавливается из молока подольского ООО «Агроферма», которое также принимает участие в фестивале, но в качестве посетителя», – говорится в сообщении.

Полезные сладости без содержания вредных веществ и сахара демонстрирует компания «СладМикс». В том числе мороженое без сахара, в состав которого входит свекольная клетчатка, сливочное масло высшего сорт и пребиотики.

Часть площадей фестиваля отвели для презентации производственного оборудования и сельскохозяйственной техники. Из года в год принять участие приезжает подольский поставщик сельскохозяйственной техники «Мособлагроснаб». На выставочном стенде предприятие представило колесный трактор марки «Кировец» тип К-7М.