РИАМО - 28 авг. Столичные дороги и тротуары 29 августа тщательно промоют с использованием специального шампуня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут промыты со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения», - сказал заммэра.

Он добавил, что в недоступных для коммунальной техники местах бригады специалистов выполнят работы вручную.

Бирюков подчеркнул, что используемое в данных работах моющее средство абсолютно безопасно. Также оно полностью разлагается в почве, а еще не содержит кислот и щелочей.