РИАМО - 28 авг. Третьего сентября по видеосвязи пройдет торогово-закупочная сессия с представителями торговой сети «Лента», на нее приглашают подмосковных цветоводов и поставщиков цветов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Цветоводы и поставщики цветов Московской области смогут представить свою продукцию, обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети, вопросы совершенствования производственных процессов для оптимизации реализации своей продукции на полках торговых сетей, требования по ассортименту, объему, фасовки», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Мероприятие пройдет бесплатно на цифровой площадке Zoom. Заявки на участие принимаются до 1 сентября по электронной почте: fribusea@mosreg.ru.

Для регистрации прислать наименование организации, ФИО, должность, контактный телефон.