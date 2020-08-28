РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий отметил важность предприятия «Вертолеты России», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Союз промышленников и предпринимателей Люберец 27 августа провел плановое заседание, в нем принял участие Ружицкий. Заседание состоялось на территории Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова.

«Вертолеты России» - один из мировых лидеров авиационной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Это одна из немногих компаний в мире, обладающая возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов», - сказал Ружицкий.

Глава Люберец вместе с заместителем генерального директора по научно-технической политике и разработке вертолетной техники АО «Вертолеты России» Михаилом Короткевичем познакомился с холдингом, обсудил работу предприятий в период пандемии, пути дальнейшего развития промышленного сектора.