РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. Ученица музыкальной школы №2 подмосковных Люберец Анна Парпеева стала лауреатом Международного конкурса искусств «Покрова на Неве - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Она удостоена диплома лауреата I степени в направлении «Эстрадно-джазовое пение» в номинации «Солисты».

«Поздравляем Анну и ее преподавателя по эстрадному вокалу Татьяну Лощенову с заслуженной победой», - говорится в сообщении.