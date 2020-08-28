РИАМО - 28 авг. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что охватившая мир пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на психику миллионов людей, некоторые панически боятся подцепить Covid-19, сообщает kp.ru.

«Covid-19 повлиял на психическое здоровье миллионов, поскольку он вызвал тревогу и страх, а также привел к нарушению работы служб по поддержке психического здоровья», - сказал Гебрейесус.

Он уточнил, что данная ситуация обусловлена введенными во многих странах мира ограничениями из-за коронавируса, а также из-за того, что люди стали меньше взаимодействовать друг с другом.

Гендиректор ВОЗ отметил, что психическими расстройствами сейчас в мире страдает около 1 миллиарда человек, но качественная медпомощь доступна далеко не всем.

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28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.