РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. Подольское предприятие НПО «Луч» (предприятие научного дивизиона госкорпорации «Росатом») на форуме «Армия-2020» представило броневое остекление для обзора пространства и прицеливания, а также защиты от пуль и осколков, сообщается на сайте предприятия.

ФГУП «НИИ НПО «Луч» представило разработки и технологии для военно-промышленного комплекса на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Изделия предприятия обладают повышенной надежностью, прочностью и работоспособностью в условиях большого диапазона температур, атмосферного давления и различных агрессивных внешних факторов.

«В павильоне А на стенде предприятия представлены образцы изделий для военной техники из высокотемпературных моно- и поликристаллических материалов: броневое остекление на основе светопрозрачной керамики для обзора пространства и прицеливания, а также защиты от пуль и осколков; сердечники из монокристалического W для бронебойных подкалиберных снарядов», - говорится в сообщении.

Особое место на стенде занимает уникальная разработка предприятия-адаптивно-оптическая система для коррекции волнового фронта лазерного излучения и имеющихся аберраций атмосферы. Также специалисты ФГУП «НИИ НПО «Луч» знакомят со своими оптическими системами и оптическими элементами для систем сканирования и наблюдения сухопутной и воздушной военной техники.

В военно-промышленном комплексе также применяется технология получения сверхчистой меди. В 2020 году специалисты ФГУП «НИИ НПО «Луч» получили слитки сверхчистой меди качества 5N1, а к 2021 году уже планируется получение качества 5N5. Такая сверхчистая медь применяется в разных отраслях промышленности, в том числе при производстве различных видов вооружения.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проходит уже в шестой раз.