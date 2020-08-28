РИАМО - 28 авг. Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец считает, что в школах страны необходимо ввести уроки по защите от вирусов, сообщает Nation News.

«Наша организация выступила с инициативой о внедрении в учебную программу курса по защите от всяких вирусов и инфекционных заболеваний, в том числе по укреплению иммунитета, ведению здорового образа жизни», - сказала Волынец.

Она отметила, что на данное предложение позитивно отреагировали журналистское и родительское сообщества.

Волынец добавила, что родители будут иметь право перевести ребенка на дистанционное обучение, если сомневаются в безопасности занятий в школе во время пандемии. Для этого следует написать заявление на имя директора.

Она уточнила, что ребята давно морально готовы вернуться в школы, а также будут очень рады встрече со своими одноклассниками.

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28 АВГУСТА

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- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.