РИАМО - 28 авг. Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец считает, что в школах страны необходимо ввести уроки по защите от вирусов, сообщает Nation News.
«Наша организация выступила с инициативой о внедрении в учебную программу курса по защите от всяких вирусов и инфекционных заболеваний, в том числе по укреплению иммунитета, ведению здорового образа жизни», - сказала Волынец.
Она отметила, что на данное предложение позитивно отреагировали журналистское и родительское сообщества.
Волынец добавила, что родители будут иметь право перевести ребенка на дистанционное обучение, если сомневаются в безопасности занятий в школе во время пандемии. Для этого следует написать заявление на имя директора.
Она уточнила, что ребята давно морально готовы вернуться в школы, а также будут очень рады встрече со своими одноклассниками.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
28 АВГУСТА
- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.
- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.
- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии