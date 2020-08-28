РИАМО – 28 авг. По словам сенатора Лилии Гумеровой, дистанционный формат родительских собраний стал востребованным как для родителей, так и для учителей, но у него есть и свои недостатки, например, техническая нестабильность, сообщает Nation News.

«Мы понимаем, что живое общение родителей друг с другом и непосредственно с педагогами, конечно, наиболее эффективно. Но мы понимаем, что опасность коронавирусной инфекции все еще сохраняется, а в некоторых регионах РФ она все еще достаточно напряженная», — сказала Гумерова.

Она отметила, что диалог между педагогами и родителями школьников все равно необходим.

«На сегодняшний день мы не можем дать гарантии, что где-то технически пройдет хорошо, определенные сложности будут иметь место быть. Но такая форма востребована сейчас», — добавила Гумерова.