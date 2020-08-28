РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 авг. В городском округе Мытищи проводятся мероприятия по исследования рек, протекающих в черте города, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«На этой неделе были взяты пробы из 8 различных мест на реках Яуза, Борисовка, Сукромка, которые отправили в лаборатории для проведения химического анализа по 10 основным показателям. Все исследования были проведены в рамках реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Мытищи на 2017-2021 годы», а также выполнения требований договора водопользования на право пользования водными объектами - реками Яуза, Борисовка и Сукромка», - говорится в сообщении.

С результатами исследований можно будет ознакомиться в 4 квартале текущего года на официальном сайте администрации Мытищ, о чем обязательно сообщат в социальных сетях.