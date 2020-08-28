РИАМО - 28 авг. Сотрудники Роспотребнадзора по Московской области и администрация Электростали провели инспекционный рейд по городским торговым предприятиям, они проверяли соблюдение масочного режима, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Такие проверки сейчас проходят по всему Подмосковью. Их задача – выявить и минимизировать нарушения масочного режима и эпидемиологической безопасности.

«Во время рейда инспекторы побывали в трех сетевых супермаркетах. Комиссия проверила, носят ли маски сотрудники и посетители магазина, имеются ли в торговых точках средства дезинфекции и предупреждающие надписи о масочном режиме», - уточняется в сообщении.

С момента введения режима повышенной готовности сотрудники торговых предприятий уже привыкли к маскам и перчаткам. Перед началом смены работники проходят температурный контроль, в дальнейшем в течение дня температура измеряется каждые 3-4 часа. Перед входом стоят антисептики для обрабатывания рук.

Продавцы меняют маски каждые 3 часа, а также в случае, если маска порвалась или испачкалась. Перед открытием кассы обязательно ведется обработка ленты для товаров.

Предупреждающие плакаты и аудиоролики о действующих требованиях есть в каждом магазине. Да и сами покупатели, как правило, соблюдают требования и уже привыкли носить с собой не только маску, но и пузырек с антисептиком.

Заместитель главы администрации городского округа Электросталь Светлана Соколова пояснила, что продавцы магазинов имеют право не обслуживать покупателей без масок, в противном случае владельцам торговых точек грозит штраф.

«Масочный режим введен 12 мая и все еще должен соблюдаться. К осени эпидемиологическая обстановка может усложниться, участятся случаи ОРВИ. Поэтому сейчас особенно важно ношение масок, перчаток, проведение дезинфекции несколько раз в день», – объяснила Соколова.

Главный специалист Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Ирина Аносова считает, что в сфере потребительского рынка соблюдение всех санитарных требований должно быть особенно строгим.

«Конечно, нарушения бывают. В таком случае мы выдаем предписания юридическим лицам. Их исполнение мы проверяем. В случае невыполнения предписания, мы подаем в суд. В интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполнить наши предписания сразу. Хочу отметить, что в ходе этого рейда мы нарушений не нашли», – подчеркнула Аносова.