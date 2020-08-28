РИАМО - 28 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам столичного Роспотребнадзора, внесшим наибольший личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Знак отличия «За заслуги перед Москвой» получила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. 17 сотрудников получили почетные грамоты правительства Москвы, 83 – благодарности мэра города.

«Начиная с февраля 2020 года, сотрудники управления работают фактически в круглосуточном режиме, с ночевками на рабочем месте, без выходных, отпусков и отгулов», - говорится в сообщении.

В частности, специалисты Роспотребнадзора приняли непосредственное участие в перепрофилировании 76 медицинских учреждений Москвы под инфекционные стационары для приема больных с коронавирусом, а также в организации обсерваторов.

С первых дней осложнения ситуации по Covid-19 в управлении проводят круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки.

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28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.