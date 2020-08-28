РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. Группа компаний «Энергоконтракт» из Люберец продемонстрировала свою продукцию на выставке в рамках смотра-конкурса, говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Первый смотр-конкурс организован ПАО «Россети» и ПАО «Россети Московский регион» совместно с журналом «Электроэнергия. Передача и распределение». Мероприятие прошло на территории учебно-тренировочного полигона «Горенки» в Московской области. На одной площадке собрались 350 технических руководителей и специалистов из всех ДЗО группы компаний «Россети», а также представители 27 производителей.

«Стенд группы компаний «Энергоконтракт» вызывал повышенный интерес на протяжении всей выставки. Участники мероприятия отметили качество и надежность продукции «Энергоконтракта» для защиты от электрической дуги и наведенного напряжения, а также ознакомились с новейшими разработками, в числе которых костюм со встроенным видеорегистратором», - говорится в сообщении.

По словам директора департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион» Игоря Макухи, на стенде «Энергоконтракта» он увидел много интересных инновационных средств индивидуальной защиты, в том числе цифровые решения, позволяющие совмещать контроль и самоконтроль правильного использования защитных комплектов.

«Хочу особенно отметить ботинки с противоскользящими вставками. Создан продукт, который снижает риск падения работника на льду или на заснеженной поверхности. На мой взгляд, это большой шаг вперед. И, конечно, внимания заслуживает линейка защитной одежды в стиле outdoor. Это решение, пожалуй, стирает грань между спецодеждой и повседневными комплектами, которые люди используют в обычной жизни, что позволяет говорить о достижении максимального комфорта для потребителей без ущерба защитным свойствам спецодежды», - уточнил Макуха.