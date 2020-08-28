РИАМО – 28 авг. Создатель программы «Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы» Ольга Чернышева рассказала, что самые частые нештатные ситуации в столичных ЗАГСах - отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты, сообщают РИА Новости.

«Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС... Самый частый случай - это когда жених говорит «нет», - сказала Чернышева.

Иногда мужчины делают это в шутку. Также время от времени людям становится плохо прямо во время церемонии.

«На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего - жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать... У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака» - заключила Чернышева.