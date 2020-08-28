РИАМО - 28 авг. Торгово-закупочная сессия с представителями сети X5 Retail Group с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина пройдет 4 сентября в формате видеосвязи, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Производители Московской области смогут представить свою продукцию, обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети, вопросы совершенствования производственных процессов для оптимизации реализации своей продукции на полках торговых сетей, требования по ассортименту, объему, фасовки», – отметил Разин.

К участию приглашают поставщиков и производителей Московской области. Встреча пройдет бесплатно на цифровой площадке Zoom.

Заявки на участие принимаются до 2 сентября 2020 года по электронной почте fribusea@mosreg.ru. Для регистрации необходимо прислать наименование организации, ФИО, должность и контактный телефон.