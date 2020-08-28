РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 авг. Во дворах детских садов подмосковных Мытищ высадили аллеи цветущего жасмина в рамках экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», говорится в сообщении контрольного управления администрации муниципалитета.

Традиционно дважды в год в городском округе проходит акция по сбору вторсырья «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

«Первые аллеи появились во дворах детских садов №№75 и 73, 27, которые были высажены с любовью и заботой совместно с детьми и педагогами. Теперь предстоит главная задача – посадить аллеи «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В начале недели половина саженцев отправилась в отдаленные уголки горокруга – территориальные управления. А вторая половина украсит дворы образовательных учреждений – самых активных участников акции», – говорится в сообщении.

Осенью 2019 года экоакция состоялась на 7 площадках территориальных управлений. У ДК «Яуза» при поддержке МКУ «Леспаркхоз» был установлен спецконтейнер, куда уже за 10 дней до начала акции жители могли приносить макулатуру в любое удобное время. Центральное событие по сбору бумаги состоялось у Дворца культуры 21 ноября. Силами мытищинцев городской округ собрал 19,8 тысячи тонн макулатуры. А больше всех – детский сад №75 «Аленький цветочек», его рекорд – около 2,5 тонны.

«Благодаря общим усилиям наш округ занял третье место по Подмосковью и получил от министерства социальных коммуникаций Московской области сертификат на 59 500 экобаллов, которые были обменены на 101 саженец жасмина! В связи с пандемией зеленые призы нам вручили только в конце августа 2020 года», – отмечается в сообщении.