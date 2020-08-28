РИАМО - 28 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 24 городских округах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

За последние сутки в регионе выявили 150 случаев заражения Covid-19.

Не выявили ни одного случая инфекции в Электрогорске, Солнечногорске, Черноголовке, Чехове, Шаховской, Серебряных Прудах, Пущине, Озерах, Молодежном, Можайске, Лотошине, Лосино-Петровском, Ленинском округе, Краснознаменске, Клину, Кашире, Дубне, Дзержинском, Волоколамске, Власихе, Бронницах, Зарайске и Звездном городке.

По одному случаю выявили в Электростали, Подольске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Егорьевске, Луховицах, Лыткарине и Реутове, по два случая — в Щелкове, Фрязине, Ступине, Раменском, Протвине, Наро-Фоминске, Люберцах, Лобне, Истре, Ивантеевке, Долгопрудном и Дмитрове.

По три заразившихся зафиксировали в Серпухове, Талдоме, Котельниках и Жуковском, четыре — в Химках, по пять — в Шатуре, Сергиевом Посаде, Королеве, шесть - в Мытищах, по семь — в Рузе и Домодедове.

По восемь заболевших выявили в Пушкине и Коломне, по 11 - в Балашихе и Одинцове, 13 — в Богородском округе.

Больше всего заразившихся за последние сутки зарегистрировали в Красногорске - 15 человек.

Всего с начала пандемии в Подмосковье выявили 67 749 случаев заболевания коронавирусом, скончалось 1177 человек, выздоровели и выписались 51 166 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по Подмосковью.

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28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.