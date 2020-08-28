РИАМО - 28 авг. Опен-эйр события, проходящие в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Архангельске стали самыми интересными среди мероприятий, проходящих в России 29-30 августа, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«Фестиваль цветов в Санкт-Петербурге, фермерский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Истре Московской области и фестиваль уличных театров в Архангельске вошли в топ-3 фестивалей последних выходных лета», – уточняется в сообщении.

На сырном фестивале в Подмосковье свою продукцию представляют фермерские хозяйства со всей России. Во время фестиваля цветов в Петербурге в выходные пройдет парад на Невском проспекте и выставка арт-объектов в Петропавловской крепости. На улицах и площадях Архангельске пройдут театральные выступления.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий у туристов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что за первый день проведения гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» подмосковным сыроварам удалось продать примерно 2,8 тонны сыра. Он добавил, что в выходные дни объем продаж должен возрасти.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.