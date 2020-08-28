РИАМО - 28 авг. На дороги столицы в преддверии 1 сентября рабочие нанесли более 8 тысяч знаков «Осторожно, дети!», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов», - сказал Бирюков.

Он добавил, что разметка «Осторожно, дети!», которая появилась на проезжей части в городе, дублирует дорожный знак «Дети».

Заммэра пояснил, что нанесение дополнительной дорожной разметки направлено на предупреждение водителей о том, что в этом районе следует быть внимательнее, уменьшить скорость, а еще быть готовым к внезапному появлению ребенка на проезжей части.

Он уточнил, что разметка «Осторожно, дети!» наносится на асфальт вручную. Для этого рабочие применяют холодный пластик, который не требует предварительного прогревания, не деформируется во время работы, а также более стойкий.

В мегаполисе дорожную разметку наносят в основном по ночам, когда низкий автомобильный трафик. Это делается для того, чтобы избежать продолжительного по времени ограничения движения в местах работ.