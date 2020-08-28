РИАМО - 28 авг. Ко Дню города «Мосгаз» завершит реконструкцию 2 километров газопровода в центре столицы, комплексные работы проводятся на улицах Климашкина и Малая Грузинская, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Газопроводы среднего и низкого давления питают жилой сектор Пресненского и Тверского районов, коммунально-бытовые и промышленные предприятия, а также четыре газорегуляторных пункта: «Курбатовский», «Конюшковский», «Алексея Толстого» и «Трехпрудный», - говорится в сообщении.

Ранее на этом участке пролегали стальные трубы, исчерпавшие срок эксплуатации. Новые участки газопровода диаметром 350 миллиметров сделаны из полиэтилена и прослужат более 40 лет.

Реконструкция стартовала в июле 2019 года. Перед этим специалисты успешно сделали врезку газопровода. Следующий этап — комплексное благоустройство, которое планируется завершить до начала сентября.