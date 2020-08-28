РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вручили почетные грамоты и благодарственные письма коллективу Балашихинского родильного дома в микрорайоне Саввино и поблагодарили за работу во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие главный врач роддома Наталья Алимова, генеральный директор компании «Норэнс групп» и общественный активист Наталья Казакова. Брынцалов и Юров осмотрели здание роддома, пообщались с медицинским персоналом и поздравили десятитысячную роженицу учреждения.

«Мне хочется огромные слова благодарности сказать вам, Наталья Георгиевна, и всему коллективу за ту огромную работу на переднем фронте в прошедшие несколько месяцев. Низкий вам поклон. Несмотря на все сложные решения, которые нам пришлось принять, весь коллектив роддома остался работать в инфекционном отделении», – сказал Юров.

Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма медицинскому персоналу, а Наталье Алимовой – свидетельство о занесении коллектива на доску почета и номерную медаль к 190-летию Балашихи.

Работников роддома почетными грамотами и благодарственными письмами наградил и Игорь Брынцалов, отметив, что они непосредственно держали удар, который никто не предвидел, и не понимал, как дальше будут развиваться события.

«Все необходимое делалось для того, чтобы спасать человеческие жизни в борьбе с пандемией. Мы говорим вам слова благодарности за тот труд, за ваш профессионализм, вашу работу и спасенные жизни людей, которые попадали сюда не только из городского округа Балашиха, но и со всей Московской области», – подчеркнул Брынцалов.

Роддом в микрорайоне Саввино был временно перепрофилирован в инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусом в апреле. Там построили санитарные пропускники, провели разделение на «чистую» и «грязную» зоны, подвели кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. Госпиталь работал и как родовспомогательное учреждение для женщин с подтвержденным Covid-19. За это время было принято более 30 родов. В июле учреждение начало работать в обычном режиме.