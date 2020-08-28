РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 авг. Управляющие компании подмосковных Котельников составили графики погашения задолженностей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Котельники уделяет большое внимание вопросу оплаты управляющими организациями текущих начислений за потребленные коммунальные ресурсы, а также погашению имеющейся задолженности. В целях погашения задолженности управляющими организациями разработаны и согласованы с поставщиком коммунальных ресурсов МУЖКП «Котельники» графики погашения задолженности», - говорится в сообщении.

На еженедельных совещаниях, проводимых заместителем главы администрации Сергеем Джеглавым, контролируется процесс оплаты управляющими организациями текущих начислений и исполнение графика погашения задолженности.