Военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.
На площадках форума представлены самые современные образцы вооружения.
Основной целью проведения форума и выставки является создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства с целью последующего внедрения в перспективные образцы вооружения и военной техники.
Отличительной особенностью Форума «АРМИЯ-2020» стала его совместное проведение с Армейскими международными играми – 2020.
Для подготовки и проведения Форума образован организационный комитет, в состав которого вошли руководители и представители органов государственной власти, государственных корпораций, ведущих предприятий и организаций.
Начиная с 2015 года, Форум «АРМИЯ» подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.
На форуме российские военные показали свыше 28 тысяч образцов военной продукции, самыми заметными из них оказались противоракетный комплекс «Абакан» и беспилотник «Орион».
На фото: паромно-мостовая машина ПММ-2М во время демонстрации возможностей инженерной техники по преодолению водной преграды в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в водном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области.
На фото: боевая машина пехоты БМП-3 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в сухопутном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области.
На фото: слева на втором плане – боевая машина пехоты (БМП-2) во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в сухопутном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области.
На фото: военнослужащие во время динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2020"
На фото: плавающий транспортёр средний ПТС-2 с грузовым автомобилем "Урал-43206" во время демонстрации возможностей форсирования водной преграды в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в водном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области.
На фото: военнослужащие на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
На фото: танк Т-72Б3 переправляется на паромно-мостовой машине ПММ-2М во время демонстрации возможностей инженерной техники по преодолению водной преграды в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в водном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области.
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