РИАМО - 28 авг. Суд назначил наказание в виде штрафа гражданину, который устроил дебош на борту самолета в аэропорту Домодедово, сообщается на сайте СК РФ.

«24 мая 2020 года мужчина 2001 года рождения, находясь на борту самолета в состоянии опьянения, умышленно применил физическое насилие в отношении пассажира 1986 года рождения, который сделал ему устное замечание», – уточняется в сообщении.

Нападение было совершено, когда лайнер, летевший из Сочи, приземлился в аэропорту Домодедово. Во время атаки на другого пассажира дебошир грубо выражался, используя нецензурную лексику, а также много раз ударил пострадавшего в голову.

Замечания экипажа судна мужчина игнорировал и продолжал разборку с оппонентом.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. В итоге суд назначил буйному пассажиру самолета наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.