РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») получил диплом за участие в форуме «Армия-2020» от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, говорится в сообщении пресс-службы института.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил ЦНИИТОЧМАШ дипломом за участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», - говорится в сообщении.

Демонстрационные площадки института в дни форума для специалистов, 24-26 августа, поработали плодотворно. Стенд института в павильоне госкорпорации «Ростех» с 56 экспонатами, из которых 22 демонстрировались впервые, ежедневно посещали представители силовых ведомств, разработчиков и производителей вооружения, иностранные делегации, журналисты и блогеры.

С большим интересом посетители знакомились как с новыми разработками института, так и с образцами экспериментального исторического оружия. Специалисты дали высокую оценку новинкам - самозарядным спортивным пистолетам РГ120 и РГ120-1 (ОКР «Аспид»), компактному самозарядному пистолету скрытого ношения РГ120-2 («Полоз»), прицельно-дальномерному устройству ПДУ-5 и другим.

Из экспериментальных разработок пользовался популярностью подводный пулемет АГ-026, из исторического оружия - стрелково-гранатометные комплексы «Тишина» и «Канарейка», целевая снайперская винтовка ручного заряжания СР.4 и другие разработки АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Совместно с боевой экипировкой военнослужащих «Ратник», головным предприятием по разработке которой является ЦНИИТОЧМАШ, показали разработку партнеров института - НИИ механики МГУ имени Михаила Ломоносова - полуактивный экзоскелет. Он станет частью боевой экипировки военнослужащего третьего поколения. Оценку и «Ратнику», и экзоскелету дал в том числе и американский журнал Forbes.

Стенд ЦНИИТОЧМАШ в экспозиции АО «Рособоронэкспорт», где разместили наиболее востребованные зарубежными партнерами изделия предприятия, посетили гости из ряда стран Европы, Азии, ближнего зарубежья. В Огневом центре парка «Патриот» специалисты и журналисты проверили разработками института в деле.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проходит уже в шестой раз.