РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. Малаховская библиотека 29 августа приглашает всех желающих на день открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Жители смогут посетить следующие мероприятия: 12:00 - игра-мозгобойня, 13:00 - 18:00 - книжно-иллюстративная контактная экспозиция для детей дошкольного возраста, 14:00 - 15:00 - игровой мастер-класс для детей, 15:00 - 16:00 - встреча с руководителем кружка «Бибкуклешки», 15:00 - 17:00 - «Добрые советы для вашего здоровья» - встреча в клубе «Беседка» в рамках программы «Активное долголетие», 16:00 - 18:00 - «Волшебный мир книг» - экскурсия в игровой форме по библиотеке», - говорится в сообщении.

В 17:00 - 18:00 пройдет детский литературный час в библиотеке. Библиотека находится в поселке Малаховка, Быковское шоссе, дом 37.