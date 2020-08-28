РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В театр кукол «Радуга» подмосковных Люберец закупили новое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках программы губернатора «Культура Подмосковья» театру кукол «Радуга» были выделены средства на закупку театрального оборудования. Приобретены колонки, голографическое оборудование для визуализации персонажей в спектаклях, светодиодный экран на всю стену сцены, а также созданы куклы», - сказала председатель комитета по культуре администрации городского округа Светлана Носкова.

Она добавила, что премьерный показ спектакля «Дюймовочка» по сказке Г.Х. Андерсена прошел в театре в пятницу. Носкова уточнила, что в данном спектакле принимают участие как актеры, так и планшетные и перчаточные куклы. В спектакль привлечены современные инновационные технологии.

«Каждая сказка Ганса Христиана Андерсена наполнена нежностью и любовью, после которых в сердце загорается теплый огонек. Приглашаю люберчан насладиться этим спектаклем», - отметила Носкова.

Театр кукол находится по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.