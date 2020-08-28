Район Перово, расположенный на востоке Москвы, считается самым реновируемым в столице. Местные власти планируют перестроить 15 улиц – переселение в высотки ждет жителей порядка 200 домов.

Это вызывает горячие споры: кто-то хочет увеличить размер жилплощади, а кто-то ни за какие бонусы не согласен прощаться с советской романтикой и родными пятиэтажками. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями Перова и узнала, что они ценят в своем районе, а что хотели бы изменить.

Тест на местного

Дмитрий Хавалджи

На первый взгляд может показаться, что в Перове все дома одинаковые. По словам Марины, которая живет здесь уже 10 лет, это своеобразный тест «на местного»:

«Житель Перово никогда не запутается в локации своего дома, а вот курьеры в эту историю попадают постоянно, приходится их самой идти искать на улице».

Марина утверждает, что в Перове нет проблем с магазинами – в округе есть все, кроме «Азбуки Вкуса», но и оттуда при желании можно заказать доставку.

«Больше всего местные жалуются на «Дикси» на Перовской улице: там то из-за масок дерутся, то воруют что-то. Я туда не хожу», – отмечает собеседница.

Андрей, который живет в Перове пять лет, отмечает, что район ценен тем, что не меняется:

«С 1990 года здесь появилось небольшое количество многоэтажек, однако дух старого района Москвы остался».

Дмитрий Хавалджи, местный житель со стажем, проживший в Перове уже 30 лет, отмечает, что в целом район улучшился в плане транспортной логистики, стал чище и ухоженнее, чем раньше, однако за последние годы особых перемен не наблюдалось.

Сергей, который прожил в районе три года, с 2016 по 2019, подтверждает слова Дмитрия.

«За это время ничего в Перове не изменилось, не открыли ни одного магазина», – рассказывает собеседник.

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«Безопаснее, чем в нулевых»

Дмитрий Хавалджи

Контингент в районе разный – от коренных москвичей, которые живут здесь с советского времени, до переехавших из Балашихи и других городских округов и даже областей. В основном это старики и семейные пары с детьми. Молодежи, особенно из тех, что уже съехали от родителей и еще не женились, довольно мало. Это обусловлено невысокой стоимостью арендного жилья и отсутствием развлечений.

По словам Дмитрия Хавалджи, в Перове всегда жили люди абсолютно разных социальных слоев. Сейчас к ним добавились приезжие из южных стран СНГ, которые обитают в общагах недалеко от ЖД Перово.

«Сейчас стало безопаснее, чем в нулевых, даже не страшно гулять ночью. В 2000-е в Перове было много неблагоприятных семей, процветали грабежи, хулиганство, деления на районные группировки, фанатские движения и прочее», – рассказывает Станислав, который живет в Перове уже 20 лет.

По его словам, сейчас значительную часть населения района составляют москвичи, которые живут здесь с советских времен.

«Это лучше, чем в новостроящихся районах, где только приезжие», отмечает житель.

«Несмотря на то, что мой маршрут от метро пролегал через довольно темные и пустынные места, а я часто возвращался поздно, страшно не было», – соглашается Сергей.

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Прощай, советская романтика

Дмитрий Хавалджи

Василий, который живет в Перове 7 лет, считает, что это один из самых комфортных районов для жизни. По его словам, здесь пока еще мало многоэтажек и много парковых зон – дышится хорошо.

О былых временах напоминает местный ДК «Прожектор», который открыт с 1972 года. В конце 90-х здесь была самая модная «качалка».

Но, как отмечает Василий, в последнее время советская романтика постепенно улетучивается. Например, троллейбусы заменили на дизельные автобусы – это большой минус. Но есть и плюсы – вместо старых трамваев появились более комфортные «Витязь-М».

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Страх «человейников»

Дмитрий Хавалджи

Перово для многих – район пятиэтажек. По мнению значительной части жителей, это плюс, так как у района есть свое лицо.

После объявления программы реновации жители Перова разделились на два лагеря – одни ждут переселения в свои новые квартиры, другие не хотят расставаться с уютным малоэтажным районом. В первый этап расселения, который пройдет с 2020 по 2024 годы, вошли 29 многоквартирных домов.

«Я, как житель пятиэтажки, абсолютно против реновации. Мой дом недавно отремонтировали, и я надеюсь прожить максимально долгое время не в «человейниках» 17-этажных», – отмечает Василий.

По словам Станислава, у реновации есть свои плюсы, так как программа помогает улучшить жилищные условия. Но высотки не вписываются в спокойный облик Перова, поэтому непонятно, удастся ли после перестройки сохранить уютную атмосферу района.

Местные жители считают, что власти должны понять, что такие районы должны оставаться домашними, малоэтажными и комфортными для тех, кто не хочет жить в «муравейниках».

«Нельзя перестроить спальный старый район Москвы в урбанизированную коробку», – считает Андрей.

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Парковки и транспорт

В Перове нет больших проблем с парковками, но на так называемых загруженных улицах их сделали платными. По мнению Станислава, из-за последних нагружаются ближайшие дворовые пространства: чтобы не платить лишние деньги, люди оставляют там свои машины и пересаживаются на общественный транспорт.

«Раньше была свободная парковка рядом с управой Перова, но и ее сделали платной», – отмечает Станислав.

Местным жителям нравится, что в их районе хорошая транспортная доступность – метро «Перово» и «Шоссе Энтузиастов», станция МЦК и ЖД платформа Перово.

По словам Дмитрия Хавалджи, рядом есть еще и станция Чухлинка – остановка Горьковского направления МЖД.

Несмотря на то, что Перово – спальный район, жить здесь не скучно. При желании до центра можно доехать за 15 минут, утверждает Василий:

«Я работаю на Лубянке. Если мне нужно быстро туда добраться, то я сажусь на метро «Шоссе Энтузиастов» – пусть с пересадками, но зато без пробок, к тому же проехать нужно всего пять станций».

Если не спешить, то можно доехать и на наземном транспорте с одной пересадкой, добавляет собеседник.

Из явных минусов – близость Балашихи, из-за которой постоянно образуются длинные пробки на шоссе Энтузиастов. Хорошо, что трамваи ездят по выделенной полосе – в этом смысле общественный транспорт удобен.

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Немецкий городок

Одна из главных местных достопримечательностей – немецкий городок, расположенный на Зеленом проспекте. От него сохранились лишь два жилых строения. Как рассказывают местные жители, эти дома возвели военнопленные из Германии в 1945 – 1946 годах.

Малоэтажная застройка часто попадает в объективы телекамер и является местом для прогулок и локацией для съемок фильмов. Жители района переживают, что городок снесут по программе реновации.

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Парки и промзона

Дмитрий Хавалджи

Перово – один из крупнейших районов Москвы. Здесь проживает более 140 тысяч человек. На его территории зеленых зон не так много. Местные жители любят гулять у Владимирского пруда, а также в Перовском, Измайловском и Терлецком парках.

Большую территорию в Перове занимают промзоны, где еще сохранились производства.

«Хотелось бы убрать промзону и сделать там рабочий IT-кластер и производство в тематике немецкого городка. Также было бы неплохо вытащить обратно на поверхность реку Нищенку, которая сейчас используется для слива нечистот нефтебазы», – делится пожеланиями Дмитрий Хавалджи.

Несмотря на промышленные зоны, многие жители Перова отмечают, что в целом их район зеленый и уютный.

«У нас мало многоэтажек и много парковых зон. Мне нравится гулять в Терлецком парке, который находится недалеко от дома», – рассказывает Василий.

«Я жил в ста метрах от Петровского и Кусковского парков, Измайловский и Терлецкий находились чуть дальше. Это основные места для отдыха. Кстати, у нас еще есть аквапарк «Карибия», – рассказывает Сергей.

«У нас в районе все достатке – есть и пруд, и парки», – соглашается с вышесказанным Станислав.

К концу года местные власти обещают благоустроить Купавенский пруд – будет еще одна зона отдыха. Сейчас там ремонтируют береговые укрепления и очищают дно от ила.

Несмотря на то, что район Перово зеленый, тихий и уютный, почти все строения здесь унылые и старые – навряд ли молодые семьи захотят здесь жить, считает Сергей.

Перово в разных рейтингах по экологии занимает последние строчки. Но местные жители считают иначе.

«Экология в районе хорошая – парков достаточно много. Однако мне хотелось бы больше спортивных объектов и кафе», – сетует Андрей.

С ним согласна и местная жительница Марина, которая жалуется на то, что мест, где можно выпить кофе и встретиться с друзьями, почти нет.

«Хотелось бы, чтобы у нас был свой торговый центр с бильярдом и кафе, где можно было бы провести время с девушкой в плохую погоду», – добавляет Дмитрий.

Андрей поясняет, что отсутствие кафе и ресторанов обусловлено спецификой района: он ориентирован на отдых после напряженных дел. Здесь есть все для того, чтобы жить комфортно, встречаться с друзьями, гулять с детьми, а за драйвом и весельем нужно ездить в центр.

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