РИАМО - 28 авг. Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие действия помогут нормализовать сон и каких вещей не должно быть в спальне, сообщает Федеральное агентство новостей.

Малышева отметила, что спальня является для нее местом, где она проводит самое тихое время в жизни. Она добавила также, что зачастую у людей во всем мире качество сна оставляет желать лучшего, а привести его в должное состояние достаточно трудно.

«Есть несколько особенностей, чтобы сон был хороший. Первое — в спальне не должно быть телевизора. И если вы видите, то в нашей спальне телевизора нет. Он стоял у окна, но мы его убрали», — написала Малышева в Instagram, показав подписчикам свою спальню.

По ее словам, в спальне не должно быть компьютера, смартфона или девайсов с «голубым свечением».

Кроме того, для достижения идеального качества сна людям нужно спать раздетыми, но при этом на них должны быть носки.