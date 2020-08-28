РИАМО - 28 авг. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что майонез, не имеющий в своем составе консервантов, не должен храниться в закрытой упаковке более 45 суток, при этом продукт нужно держать при температуре не выше 10 градусов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Установленный срок хранения должен быть в обязательном порядке прописан производителем на упаковке. <...> В магазине продукт должен находиться в охлаждаемом месте, куда не попадают солнечные лучи, а температура не ниже нуля и не выше 18 градусов», – говорится в сообщении.

При вскрытии упаковки хранить майонез рекомендуют в холодильнике. При этом употребить его необходимо за 5-7 дней.

Для того, чтобы определить, испортился майонез или нет, нужно посмотреть на его консистенцию. В соусе не должно содержаться большого количества пузырьков воздуха и комков.