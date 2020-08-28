РИАМО - 28 авг. Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения человеческого черепа в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Гулявший с собакой мужчина обнаружил череп человека в лесном массиве около населенного пункта Икша в Дмитровском городском округе.

«По данному факту следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.