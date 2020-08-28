РИАМО - 28 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лучших столичных учителей почетными знаками «Заслуженный учитель города Москвы», сообщается на официальном сайте мэра.

Собянин поздравил педагогов с наступающим Днем знаний и подчеркнул, что в 2020 учебном году образовательная система сумела преодолеть серьезное испытание, возникшее в связи с пандемией и переводом на дистанционную форму обучения. По словам мэра Москвы, столичная система образования оказалась одной из самых подготовленных в мире, о чем говорят и международные специалисты.

«Педагогическое сообщество, сами учащиеся, их родители сделали все возможное, чтобы учебный процесс даже в этих сложных условиях продолжался. Перевод из офлайна в онлайн происходил просто в считаные дни, с колес, и сделать это в неподготовленной системе было бы вообще невозможно», – сказал Собянин.

Он добавил, что итогом слаженной работы московских педагогов стало успешное проведение единого государственного экзамена.

Собянин подчеркнул также, что за время работы столичных школ в дистанционном формате был накоплен большой опыт, который поможет легко перевести систему обучения в онлайн-формат.

«Надо <...> сделать мощный рывок в развитии онлайн-образования. Оно не должно заменять очное образование, оно должно быть естественным дополнением и помощником в этом процессе», — отметил Собянин.

Если у одного из учеников в классе выявлен Covid-19, нужно не закрывать всю школу, а временно перевести весь класс на дистанционное обучение.

По словам мэра Москвы, нельзя останавливаться в развитии столичного образования. Нужно улучшать материальную базу.

«Нашей главной задачей является обеспечение качественного образования маленьких москвичей, для того чтобы они в жизни чувствовали себя уверенно. Не должны забывать не только об образовании, но и о воспитании: как мы понимаем, сегодняшняя ситуация еще раз нам подсказала, что наши подростки, выходя из стен наших школ, должны быть приспособлены к реалиям жизни», – отметил Собянин.