РИАМО - 28 авг. Подмосковье вошло в список лидеров по ремонту дорог среди субъектов России в рамках ремонтного сезона – 2020, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По информации Федерального дорожного агентства, Подмосковье – один из девяти субъектов РФ, которые показали эффективный результат в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнив ремонтные работы более чем на 90%», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье замена покрытия завершена почти на 98% от общего объема – это более чем 1,6 тысячи участков. Ремонтные работы продолжаются на 46 дорогах. Всего покрытие обновили примерно на 380 региональных и более чем на 1,2 тысячи муниципальных дорогах.

В рамках текущего ремонтного сезона запланировано отремонтировать свыше 1,7 тысячи участков дорог.