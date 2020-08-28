РИАМО - 28 авг. В Московской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 150 человек, с начала пандемии в регионе выявили 67 749 случаев Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В Подмосковье врачи вылечили еще 131 человека. С начала пандемии в регионе вылечились после коронавируса 51 166 пациентов.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом, за весь период умерли 1 177 пациентов с Covid-19.

В России за сутки было подтверждено 4829 новых случаев коронавирусной инфекции (с начала пандемии - 980 405), умерли 110 пациентов (с начала пандемии - 16 914), выздоровели 5905 человек (с начала пандемии - 798 466).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что региональное правительство активно отслеживает эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.