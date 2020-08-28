РИАМО - 28 авг. Главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала, когда лучше есть арбуз и дыню, можно ли от них похудеть, а главное — с чем их точно нельзя смешивать, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Пожалуй, одно из основных заблуждений относительно дыни и арбуза – гарантированное похудение. Да, они содержат большое количество воды, усиливают пищеварение, но вместе с тем в их составе присутствуют сахароза и фруктоза, которые вызывают повышение уровня сахара в крови», - сказала Пичугина.

Она отметила, что человек сразу после употребления бахчевых чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, а также появляется желание скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом.

Еще арбуз содержит ликопин – мощный антиоксидант, который способствует снижению факторов риска болезни сердца, рака и других заболеваний.

Лучше всего, по мнению специалиста, употреблять арбуз или дыню в качестве альтернативы пирожным и конфетам во время основного приема пищи в обед или на полдник. В таком случае можно заменить более вредную для фигуры еду на вполне безобидные ягоды. Но важно знать меру, норма для арбуза или дыни – примерно 200-300 граммов за один прием.

Специалисты также не рекомендуют совмещать бахчевые с кисломолочными продуктами, чтобы не вызвать расстройство кишечника.

«Важно еще помнить про противопоказания. Арбуз и дыню рекомендуется употреблять в ограниченном количестве людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы – в общем с патологиями, при которых важно ограничивать употребление сахара и жидкости», - добавила диетолог.

Она подчеркнула, что стоит отказаться от этих ягод больным с обострением язвы, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, арбуз и дыня рекомендуются тем, кто страдает циститом.

Большое значение имеет и место покупки бахчевых. Приобретать ягоды лучше в специализированных местах - на рынках и в магазинах. Важно, чтобы у продавца были соответствующие документы.

А от покупки арбузов и дынь вблизи крупных дорог стоит воздержаться, поскольку они впитывают в себя вредные вещества, которые содержатся в выхлопных газах.

По словам диетолога, в целом что арбузы, что дыни – весьма полезны для организма, главное — употреблять их с умом.