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Как восстановить и персонализировать карту «Тройка»: новое в приложении «Метро Москвы»

Какие функции появятся в приложении «Метро Москвы» и как поучаствовать в их предварительном тестировании, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Максим Блинов

Новые функции

© РИАМО,   Николай Корешков

Московский транспорт готовит большое обновление приложения «Метро Москвы». Новые функции помогут упростить передвижение по столице. Пользователям будут доступны личный кабинет, персонализация и пополнение транспортных карт, а также обновленная карта метро с улучшенным алгоритмом построения маршрутов.

Официальное обновление выйдет для смартфонов на платформах Android и iOS 1 октября. До этого времени его сможет протестировать любой желающий.

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Личный кабинет

  сайт мэра Москвы
Приложение «Метро Москвы»

После обновления в приложении появится личный кабинет пользователя с множеством удобных функций. С его помощью можно будет персонализировать карту «Тройка». У пользователей появится возможность привязать сразу несколько карт и дать каждой имя. Между ними можно будет переносить баланс.

Также добавлена функция переноса билета, благодаря которой пассажиры смогут восстановить утерянную транспортную карту. Если «Тройка» была привязана к личному кабинету, то необходимо будет ввести новый номер карты и перенести баланс со старой.

Разработчики приложения улучшили функционал пополнения карт – теперь это можно сделать прямо в приложении. Сервис напомнит пользователю о том, что баланс проездного билета стремится к нулю. Также появится функция настройки автоплатежа. А владельцы гаджетов Apple теперь смогут удаленно купить любой из типов билетов.

Кроме того, в личном кабинете можно будет следить за историей поездок, узнавать о статусе обращений и просматривать бонусный баланс карты в программе лояльности «Город».

Чат-бот

© РИА Новости,   Илья Питалев

Получить быстрый ответ на вопрос о метро, МЦД, МЦК поможет удобный чат-бот, который появится после обновления. С его помощью можно составить заявку на сопровождение в Центр обеспечения мобильности пассажиров. А еще бот упростит поиск забытых вещей.

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Улучшенная система навигации

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Разработчики изменили дизайн и принцип навигации в метро. Новый алгоритм построит маршрут с учетом не только времени поездок, но и количества пересадок. Добавлен и удобный фильтр, с помощью которого можно, например, отключить отображение вариантов маршрутов через МЦК или МЦД.

Как принять участие в тестировании

© сайт мэра Москвы

Протестировать новые функции можно с 27 августа до 1 октября. Чтобы это сделать, нужно оставить заявку на сайте mobile.mosmetro.ru, заполнив специальную форму. Потребуется указать только имя, телефон и операционную систему смартфона. Участникам предстоит выполнить квест из трех заданий, тематически связанных с обновлениями. Их будут отправлять тестировщикам на электронную почту.

Первая тысяча участников сможет получить карты «Тройка» с персональным дизайном. А 20 самым активным пользователям подарят безлимитные абонементы на поездки на 3 месяца.

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Московский метрополитенКарта Тройка»Москва
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