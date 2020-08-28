Как восстановить и персонализировать карту «Тройка»: новое в приложении «Метро Москвы»

сайт мэра Москвы Приложение «Метро Москвы»

После обновления в приложении появится личный кабинет пользователя с множеством удобных функций. С его помощью можно будет персонализировать карту «Тройка». У пользователей появится возможность привязать сразу несколько карт и дать каждой имя. Между ними можно будет переносить баланс.

Также добавлена функция переноса билета, благодаря которой пассажиры смогут восстановить утерянную транспортную карту. Если «Тройка» была привязана к личному кабинету, то необходимо будет ввести новый номер карты и перенести баланс со старой.

Разработчики приложения улучшили функционал пополнения карт – теперь это можно сделать прямо в приложении. Сервис напомнит пользователю о том, что баланс проездного билета стремится к нулю. Также появится функция настройки автоплатежа. А владельцы гаджетов Apple теперь смогут удаленно купить любой из типов билетов.

Кроме того, в личном кабинете можно будет следить за историей поездок, узнавать о статусе обращений и просматривать бонусный баланс карты в программе лояльности «Город».