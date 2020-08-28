РИАМО - 28 авг. Общее собрание учредителей РУСАДА в пятницу освободило Юрия Гануса от занимаемой должности генерального директора, сообщает kp.ru.

Ранее аудит выявил ряд серьезных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА, а также признаки коррупции.

«Общее собрание учредителей РУСАДА согласилось с рекомендациями набсовета организации (об увольнении гендиректора - ред.)», - говорится в сообщении.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что такое решение приняли, основываясь на выявленных ранее нарушениях.

В начале августа наблюдательный совет организации заявил о возможном сложении полномочий Ганусом и принял решение рассмотреть вопрос его увольнения.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет и Паралимпийский комитет РФ.