РИАМО - 28 авг. Московская область вошла в десятку июльского медиарейтинга регионов России в контексте майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - говорится в сообщении.

Лидерами медиарейтинга в июне стали Краснодарский край, Приморский край и Ставропольский край. Замкнули топ-20 Республика Саха, Красноярский край, Волгоградская область.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, которая включает свыше 58 тысяч источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майского указа №204 в июле 2020 года.