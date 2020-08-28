РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 авг. Жители подмосковных Котельников могут сообщить в администрацию округа об отсутствии номеров на домах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Одним из основных направлений подготовки к Всероссийской переписи населения является проверка наличия указателей номеров домов и улиц. Собственники и юридические лица, имеющие здания, строения и сооружения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии фасадов принадлежащих им зданий и сооружений, в том числе по размещению домовых знаков: указатели наименования улицы, дома, корпуса, номера подъезда и квартиры.

«В отношении многоквартирных домов данные работы проводятся управляющими компаниями. Если в вашем доме утрачены номерные знаки, сообщите об этом по телефону: 8(498)742-20-50 для принятия мер по устранению недостатков», - говорится в сообщении.