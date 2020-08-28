РИАМО - 28 авг. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в России правовая база для работающих удаленно уже существует, однако в 2020 году стало ясно, что этого недостаточно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Трудовые правоотношения также неизбежно «эволюционируют», подстраиваясь под меняющиеся внешние условия», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что необходимо знать различия дистанционной и надомной работой. Дистанционная деятельность всегда интеллектуальная. Ручной труд дома — не дистанционный, он регулируется по-другому.

«На дистанционных работниковраспространяются все положения трудового законодательства, но с учетом некоторых особенностей — например, работодатель не обязан проводить для таких работников обучение охране труда», - добавил Шапошников.

Обсуждаемый ФЗ исключит ряд устаревших норм, среди которых обязанность указывать конкретное рабочее место. Теперь рабочее место будет везде, где есть интернет.

«Также все соглашения между работником и работодателем можно будет заключить удаленно посредством электронного документооборота», - заключил Шапошников.