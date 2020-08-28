РИАМО - 28 авг. Прокуратура Центрального административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в совершении насилия против представителя власти, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.

«2 августа 2020 года мужчина, находясь вблизи фонтана «Фигурный» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте», – уточняется в сообщении.

Когда военнослужащий Росгвардии призвал мужчину прекратить нарушать общественный порядок, обвиняемый схватил его за голову и нанес ему один удар кулаком левой руки в голову. Затем гражданин выхватил у росгвардейца резиновую палку и ударил ею представителя власти в голову. Затем мужчина ударил руками в голову потерпевшего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Потасовка между десантниками и сотрудниками Росгвардии произошла на территории Парка Горького в День Воздушно-десантных войск, который празднуется 2 августа.

Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения.