РИАМО - 28 авг. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем в пятницу задержали и отменили 25 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали пять рейсов и четыре отменили. В Шереметьеве задержаны два рейса, отменен один. В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов, еще восемь отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек рейсов в этой воздушной гавани не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.