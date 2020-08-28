РИАМО - 28 авг. На территории Российской Федерации провели свыше 35,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Газета.ru.

«Из них за минувшие сутки в России проведено 327 тысяч тестов», - говорится в сообщении.

Под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение Covid-19 в стране остаются 209 437 человек.

За сутки в России выявили 4829 новых случаев коронавируса. За весь период в стране зафиксировали 980 405 случаев Covid-19.

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28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.