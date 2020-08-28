РИАМО - 28 авг. Руководителей предприятий общественного питания столицы предупредили о грозе и порывистом ветре в пятницу, кафе и рестораны призвали закрыть летние веранды, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

В пятницу в столице прогнозируют дождь, местами сильный, грозу и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», - говорится в сообщении.

В Москве на пятницу объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.