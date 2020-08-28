РИАМО - 28 авг. Вечером в пятницу дороги и улицы Москвы могут быть загружены транспортом на девять баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Как обычно, сегодня вечером будет плотно на дорогах. А еще, по прогнозу синоптиков, сегодня обещают дождь и ветер. Затруднения начнутся уже после 16 часов», - говорится в сообщении.

Пробки ожидают на съездах с Садового кольца, Третьего Транспортного кольца и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, Люблинской и Профсоюзной улицах.

Также в пятницу с 8:00 до 21:00 полностью перекрыта улица Большая Бронная от Тверской до Малой Бронной. Там будут менять асфальт.